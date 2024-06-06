YASNO о лимитах для Киева: населению осталось около 50% от привычного потребления

"Укрэнерго" сегодня изменило объем потребления электроэнергии для Киева. Для населения и бизнеса осталось около 50% привычного потребления, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook-страница директора компании YASNO Сергея Коваленко.

"Прогнозируемое потребление Киева на завтра – 1050-1100 МВт. Критическая инфраструктура в нем сейчас занимает около 25%. Еще нужно отнять ограничения. То есть для нас с вами (население и бизнес) останется где-то 50% от привычного потребления" , - отметил Коваленко.

Он отметил, что в пятницу, 7 июня, тенденция с электроэнергией останется аналогичной.

"С 24 июня начинает работать постановление о справедливом распределении лимитов. Надеюсь, станет если не легче, то хотя бы понятнее, по какому принципу рассчитывают ограничения. Также рассчитываю на решение о распределении между регионами" , - написал он.

Отключение света в Украине

Напомним, после того, как Россия уничтожила около 80% генерации в Украине, были введены графики отключения электроэнергии. Из-за того, что областям устанавливаются разные лимиты свет в регионах выключается с разной продолжительностью.

Из-за высокого уровня потребления в Киеве вводились аварийные отключения электроэнергии.

Кроме того, "Укрэнерго" сообщили, что в пятницу, 7 июня, свет по графикам планируют отключать в течение всего дня.