В Минэкономики хотят обучать женщин профессиям, которые считались "мужскими"

Украина и Европейский банк реконструкции и развития хотят разрабатывать и реализовать программы поддержки украинского бизнеса для восстановления энергетического сектора и переквалификации работников на более нужные профессии, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.

Поддержку бизнесу обсуждали на встрече министра экономики Юлии Свириденко с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Как рассказала Свириденко, на сегодняшний день для украинской экономики есть два критически важных вызова — это энергетические проблемы и нехватка рабочей силы.

"Из-за российских обстрелов Украина потеряла часть генерирующих мощностей, и сейчас происходят отключения света по всей стране, от которых страдает как бизнес, так и простые граждане. Обе эти категории нуждаются в финансировании для увеличения своей энергоэффективности и обеспечения энергетических потребностей. Правительство сейчас разрабатывает соответствующую программу льготного кредитования" , — сказала министр, добавив, что надеется на поддержку ЕБРР.

Еще одним вызовом, по словам Юлии Свириденко, стала мобилизация специалистов в ряды ВСУ.

"Нам сейчас нужно уделить больше внимания программам переквалификации остающихся в тылу украинцев на профессии, которые пользуются максимальным спросом. В первую очередь речь идет о женщинах, которые уже сегодня овладевают когда-то чисто "мужскими" профессиями. Например, телохранителей, водителей грузовиков, автобусов или даже тракторов — таковы сейчас реалии рынка труда" , — говорит чиновник.

Как отмечается, ЕБРР рассмотрит возможность финансово поддержать реализацию соответствующих программ переквалификации как со стороны государства, так и со стороны украинского бизнеса.

Как сообщалось, в Украине сложно найти работу специалистам, в сфере которых была проведена компьютеризация.