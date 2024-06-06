"Укрэнерго" вводит аварийные отключения света в Киеве и 12 областях

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В Киеве и 12 областях Украины вводятся аварийные отключения электроснабжения, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"В связи с превышением лимитов потребления "Укрэнерго" вынуждено применить аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей" , — говорится в сообщении.

Аварийные отключения вводятся в Киеве и в следующих областях: Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Киевская, Кировоградская, Одесская, Ровенская, Харьковская.

Также возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.