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"Укрэнерго" вводит аварийные отключения света в Киеве и 12 областях
В Киеве и 12 областях Украины вводятся аварийные отключения электроснабжения, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
"В связи с превышением лимитов потребления "Укрэнерго" вынуждено применить аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей", — говорится в сообщении.
Аварийные отключения вводятся в Киеве и в следующих областях: Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Киевская, Кировоградская, Одесская, Ровенская, Харьковская.
Также возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.