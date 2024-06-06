СМИ: Россия планирует военные учения у границ США в Карибском море

Россия планирует военные учения у границ Соединенных штатов Америки в Карибском море, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным источников АР в администрации США, группа кораблей и вспомогательных судов РФ, как планируют, примет участие в учениях и, возможно, зайдет в порты Венесуэлы и Кубы. Собеседники агентства назвали активность россиян "заметной, но не вызывающей беспокойства".

Авторы материала отмечают, что об учебе стало известно на фоне заявлений нелегитимного президента РФ Владимира Путина о возможности "асимметричных шагов" Москвы в других странах мира в ответ на разрешение президента США Джо Байдена Украине избивать американским оружием по целям России.

В свою очередь, собеседник Reuters среди чиновников в США заявил, что действия Кремля напрямую связаны с помощью Вашингтона Киеву. РФ хочет продемонстрировать, что она "до сих пор способна на определенный уровень демонстрации глобальной силы", сказал он.