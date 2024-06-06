Глава "Укрэнерго" ожидает улучшения ситуации в энергосистеме

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что в ночь с 7 на 8 июня выйдет в работу дополнительный блок на АЭС, что ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Кудрицкий в эфире ток-шоу "УП".

"Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу выйдет в работу дополнительный блок на АЭС и это на две недели даст приятную приварку к мощности, которой мы обладаем по всей энергосистеме. То есть графики не исчезнут, но станут мягче по всей энергосистеме".

Он также отмечает, что с этим выводом в работу энергоблока областям будет легче соблюдать лимиты. Но это улучшение будет временным, ведь еще впереди июль, когда на нагрузку энергосистемы будет влиять жара.