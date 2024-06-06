Макрон подтвердил, что Украина может бить по России французским оружием
Французский президент Эмманюэль Макрон подтвердил, что Украина имеет право наносить удары французским оружием по территории России, сообщает Европейская правда.
Об этом он сказал в совместном интервью телеканалам BFMTV и TF1 вечером 6 июня.
На вопрос о своих предыдущих комментариях о возможности того, что Украина может атаковать россиян на своей территории французским оружием, президент Франции заявил, что речь не идет об ударах по гражданскому населению.
"Предел устанавливается тем, что делают россияне", – подчеркнул Макрон.
Он добавил, что Париж никогда не шел на эскалацию и "это не мы напали на Украину".
"С первого дня россияне угрожали (нам. – Ред.). Главное, что мы не виноваты. Но мы настроены так, что можем справиться с любым риском. Мы готовы к этому", – заверил французский президент, комментируя угрозы Москвы.
На прошлой неделе Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием, впоследствии свое разрешение подтвердили и другие западные государства.
Белый дом уточнил, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области, но не охватывает дальнобойные ракеты ATACMS.
При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.