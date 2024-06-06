SpaceX успешно запустила на орбиту космический корабль Starship

Аэрокосмическая компания миллиардера Илона Маска SpaceX провела четвертый запуск космического корабля Starship, который в будущем должен доставлять людей на Луну и Марс, сообщает Деловая столица.

Об этом говорит трансляция полета на странице SpaceX в социальной сети X.

Отметим, Starship – это сверхтяжелая ракета высотой около 120 метров. Она состоит из двух частей: первой ступени – ускорителя (ракеты-носителя) Super Heavy и второй – самого космического корабля Starship.

Ракету-носитель Starship запустили с площадки Starbase (Бока Чика, штат Техас) в 15:50 по киевскому времени 6 июня.

В ходе этого полета SpaceX проверяла не сам выход корабля на орбиту, а этапы посадки на воду Super Heavy и самого Starship. Через 15 минут полета Super Heavy удачно приводилась в Мексиканском заливе, а Starship – в Индийском океане.

Super Heavy has splashed down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/hIY3Gkq57k — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024

Впервые SpaceX успешно вернула на Землю обе ступени. Это значительно приближает компанию к главной цели – сделать Starship многоразовым кораблем.

Напомним, первый тестовый запуск Starship на ракете-носителе Super Heavy состоялся в апреле 2023 года. Во время отделения ступеней произошли неполадки, так что полет вынужденно завершили. Второй запуск состоялся в ноябре 2023 года и длился дольше первого. Тогда первая степень успешно отсоединилась от второй, но связь с космическим кораблем неожиданно прервалась. Корабль взорвался — сработала система самоликвидации.

Третий запуск был более удачным — 14 марта 2024 года корабль достиг космоса. Запуск и полет прошли по плану — Starship после старта из штата Техас отсоединился от супертяжелой ракеты Super Heavy, выключил и включил двигатель в полете, достиг Индийского океана и прошел атмосферу на гиперзвуковых скоростях. Перед приводнением Starship потерял связь и упал в океан. Весь полет длился около 50 минут. Для SpaceX это был очень удачный тест, поскольку полет почти на всех этапах последовал плану.