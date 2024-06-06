Украина вернула с временно оккупированных территорий еще троих детей

Украина вернула с временно оккупированных россиянами территорий еще троих детей, один из них - сирота, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram руководителя благотворительной организации Save Ukraine Николая Кулебы.

"Наша команда успешно завершила очередную операцию по эвакуации детей с оккупированных территорий. На этот раз мы спасли троих детей, среди которых один - лишен родительской опеки", - сообщил Кулеба.

По его словам, всего команде Save Ukraine удалось вернуть 359 украинских детей. В то же время руководитель организации отметил, что в этот раз миссия была особенно сложной.

"Семьям пришлось пройти ряд блокпостов, на каждом из которых - тщательная проверка документов. Однако, даже такие моменты не помешали, и мы сделали все возможное, чтобы помочь детям выехать на подконтрольную Украине территорию. Все эти трудности однозначно стоят детских улыбок, которые появляются каждый раз, когда спасенные дети видят наш родной сине-желтый флаг", - рассказал Кулеба.

Депортация и возвращение украинских детей

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне массово депортируют украинских детей в Беларусь, РФ и в оккупированный Крым.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей.

Именно депортация украинских детей стала причиной выдачи МКС ордера на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Отметим, что Украине удается возвращать детей домой.

В частности, в апреле Катар помог Украине вернуть домой четыре группы детей.

Также недавно Украина вернула с временно оккупированных Россией территорий еще 13 детей вместе с семьями.

А на днях Украина вернула с временно оккупированных россиянами территорий еще шестерых детей, трое из них - полусироты.