Зеленский на следующей неделе посетит Германию и выступит в Бундестаге – СМИ

На следующей неделе президент Владимир Зеленский прибудет с визитом в Германию. Во вторник и среду в Берлине состоится конференция по вопросам восстановления Украины.﻿﻿ Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает Украинская правда.

Во вторник Зеленский отправится в Берлин, где, как ожидается, выступит с речью в Бундестаге.

Конференция по вопросам восстановления Украины, организованная Федеральным министерством иностранных дел Германии, состоится во вторник и среду на следующей неделе.

Немецкое издание подчеркнуло, что хотя это будет не первый визит Зеленского в Берлин с начала войны, он впервые лично выступит в Бундестаге. Для этого депутаты должны были бы собраться на специальное заседание.

Напомним, 6 июня Зеленский вместе с женой Еленой прибыл на пляж Омаха-бич, где состоится церемония празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии.

7 июня Зеленского ждут в Париже.

Зеленский встретится также с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню и они посетят предприятия оружейной группы KNDS под Парижем, где изготавливают артиллерийские боеприпасы.

В программе визита также выступление Зеленского за трибуной Национальной ассамблеи – нижней палаты парламента Франции, и переговоры с ее главой Яэль Брон-Пиве, которая в марте приезжала в Украину.

Также стало известно, что Зеленский примет участие в саммите G7 13-15 июня в Италии.