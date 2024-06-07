Польские фермеры разблокировали пункт КПП "Хребенне" – "Рава-Русская"

Польские фермеры прекратили акцию протеста перед пунктом пропуска "Хребенне" - "Рава-Русская".﻿﻿ Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

"Фактически интенсивное движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях началось в 1 час ночи. Сейчас все пункты пропуска на границе с Польшей работают в штатном режиме" , – сказал он.

Демченко добавил, что за минувшие сутки, как и до этого, в сторону Польши на этом КПП был нулевой показатель пересечения границы грузовиками. В сторону Украины проследовало около 60 грузовиков.