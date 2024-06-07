Россия за сутки потеряла почти 1100 военных и 64 артсистемы – Генштаб

Россия потеряла за минувшие сутки в ходе войны против Украины около 1080 военных, 64 артсистемы, 40 беспилотников и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.06.24 ориентировочно составили: