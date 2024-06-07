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Россия за сутки потеряла почти 1100 военных и 64 артсистемы – Генштаб
Россия потеряла за минувшие сутки в ходе войны против Украины около 1080 военных, 64 артсистемы, 40 беспилотников и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 516 080 (+1 080) человек,
- танков − 7 834 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 15 096 (+20) ед,
- артиллерийских систем − 13 497 (+64) ед,
- РСЗО − 1 095 (+0) ед,
- средств ПВО − 833 (+2) ед,
- самолетов − 357 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 886 (+40) ед,
- крылатых ракет − 2 270 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+1) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 18 416 (+56) ед,
- специальной техники – 2 238 (+8) ед.