Close button
 Подписка за 50% - летняя акция!

Россия за сутки потеряла почти 1100 военных и 64 артсистемы – Генштаб

Россия за сутки потеряла почти 1100 военных и 64 артсистемы – Генштаб
Фото: Facebook

Россия потеряла за минувшие сутки в ходе войны против Украины около 1080 военных, 64 артсистемы, 40 беспилотников и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 07.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 516 080 (+1 080) человек,
  • танков − 7 834 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 15 096 (+20) ед,
  • артиллерийских систем − 13 497 (+64) ед,
  • РСЗО − 1 095 (+0) ед,
  • средств ПВО − 833 (+2) ед,
  • самолетов − 357 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10 886 (+40) ед,
  • крылатых ракет − 2 270 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+1) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 18 416 (+56) ед,
  • специальной техники – 2 238 (+8) ед.

Новости

Популярные темы форума

analytics