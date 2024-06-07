Германии не нравится название программы НАТО по поддержке Украины – СМИ

Германия якобы вызывает раздражение многих союзников в Североатлантическом альянсе тем, что противится слову "миссия" в названии новой программы поддержки Украины. Такую информацию от дипломатических источников получило агентство dpa, после чего его распространили другие немецкие СМИ, сообщает Европейская правда.

Программу якобы хотят назвать NATO Mission Ukraine, а Германия высказывается против слова "миссия" из-за опасений, что это создаст ошибочное впечатление о якобы намерениях НАТО отправлять в Украину западных военных и российская пропаганда дополнительно воспользуется этим для продвижения нарратива об "агрессивном блоке" и всяческой дезинформации.

Для практически всех других союзников эти аргументы Берлина вроде бы выглядят совершенно "непонятными" и "ненужным оглядыванием на Россию".

Германия полностью поддерживает содержательную составляющую плана поддержки.

Со своей стороны Берлин предлагает назвать программу поддержки PACT, которая будет сокращением от Pledge Assistance Coordination and Training и будет дословно описывать, что план НАТО предусматривает координацию военной помощи Украине. Но среди других союзников эта идея не нашла поддержки.

В МИД Германии отказались от официальных комментариев по поводу этих дебатов, ссылаясь на конфиденциальность переговоров между союзниками.

Напомним, обсуждения касаются перехода к НАТО той координационной работы по поддержке Украины, которую до сих пор осуществляли в формате "Рамштайн" под лидерством США – из-за непредсказуемости дальнейшей политики Штатов в случае победы Дональда Трампа. О новой программе должны финально договориться на саммите в Вашингтоне.