Макрон предлагал Байдену отправить в Украину инструкторов, но тот отказал – СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому лидеру Джо Байдену отправить в Украину военных инструкторов. Но последний отказал. Об этом сообщает Politico, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Как отмечает издание, соответствующее предложение Макрон сделал Байдену во время недавнего разговора.
Он предложил США направить в Украину военных инструкторов для обучения украинских войск в зоне боевых действий. Это предложение Макрон лоббировал и раньше.
По данным Politico, президент США не поддержал идею французского лидера. По словам двух людей, знакомых с разговором, Байден выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск из любой страны НАТО туда, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможность отправки западных войск в Украину. Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Франция выразила готовность направить военных инструкторов в Украину для обучения ВСУ.
Франция в свою очередь заявила, что решение еще не принято окончательно. Россия пригрозила Франции, если все же решится отправить инструкторов в Украину.