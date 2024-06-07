В Крыму повредили две радиолокационные станции войск РФ – Astra

Две радиолокационные станции повреждены в результате ночной атаки в Крыму, также ранен военнослужащий.

Об этом сообщает﻿ Telegram-канал Astra со ссылкой на в экстренных службах оккупированного полуострова.

Две РЛС незначительно повреждены в результате ночной атаки беспилотников на войсковую часть в селе Мысовое в Ленинском районе Крыма. Ранения получил один военнослужащий ВС РФ.

Ранее в Минобороны РФ отчитались, что за ночь над Крымом сбили 11 беспилотников.