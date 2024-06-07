Немецкий Бундестаг одобрил закупку боеприпасов, в том числе для Украины

Бюджетный комитет нижней палаты парламента Германии Бундестага одобрил закупку дополнительных артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров.﻿ Об этом заявили в министерстве обороны ФРГ, сообщает Европейская правда.

Это решение должно позволить продолжить предоставление Украине необходимых боеприпасов, а также пополнить немецкие запасы, говорится в сообщении.

"Сейчас с одной из немецких оборонных компаний согласованы производство и поставки тысяч снарядов для оказания дальнейшей поддержки Украине и пополнения собственных запасов боеприпасов" , – отмечает ведомство.

Эти боеприпасы в первую очередь предназначены для самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 22 единицы которых Германия предоставила Украине.

В Минобороны указывают, что на эти цели выделят 880 млн евро, на которые пойдут средства из специального фонда Бундесвера и оборонного бюджета.

Бюджетный комитет также одобрил внесение изменений в рамочное соглашение с оборонным подрядчиком, которое позволяет присоединиться к нему другим странам.