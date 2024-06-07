Оккупанты не наступали на Харьковском направлении, осуществляют перегруппировку – Генштаб

За прошедшие сутки произошло 90 боевых столкновений. Россияне не проводили штурмовых действий в Харьковском направлении, поскольку осуществляют перегруппировку войск.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:30 7 июня.

Всего за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, 44 авиаудара с применением 80 КАБов, задействовал 1436 дронов-камикадзе, из них 22 шахеда, 12 ланцетов и 1401 f0v-дрон. обстрелов из разных типов вооружения, в том числе 93 с применением реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два места скопления личного состава, средство ПВО, РЛС, состав боеприпасов, по одному району сосредоточения военной техники и огневых позиций артиллерии.

С начала этих суток уже произошло 24 боевых столкновений. Захватчики нанесли два авиационных удара с применением пяти УАБ, более 460 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

В Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Осуществляет перегруппировку войск.

В Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже четыре боевых столкновения в районах Песчаного, Дружелюбовки и Грековки. Штурмовые действия продолжаются. Потери позиций не допущены.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты три атаки вблизи Тернов и Торского без успеха для противника. Продолжается боестолкновение недалеко от населенного пункта Терны.

На Краматорском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток здесь отражены две попытки противника продвинуться в районе Клещеевки. Недалеко от Калиновки продолжается бой.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории. Одно штурмовое действие оккупантов потерпело неудачу вблизи Новоалександровки. Еще пять вражеских атак продолжаются вблизи Евгеньевки, Сокола и Красногоровки. Ситуация под контролем сил обороны Украины.

На Покровском направлении, по уточненной информации, за минувшие сутки враг понес потери: 249 окупантов убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевых бронированных машин, артиллерийская система и автомобиль.

На Кураховском направлении штурмовые действия противника вблизи Георгиевки успеха не имели. По уточненной информации, потери российских войск за прошедшие сутки на этом направлении составили: 85 человек убиты и ранены, уничтожены два танка, три боевых бронированных машины, две артиллерийские системы и семь автомобилей.

На Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безуспешную атаку в районе Копани. Потери позиций не допущены.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.