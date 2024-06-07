ВМС провели военные учения в Черном море

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины провели военные учения в Черном море.

Об этом говорится в сообщении ВМС.

"Действия десантирования, маневрирования и высадки личного состава на необорудованное побережье - основные элементы учений, которые на днях проходили в определенном участке Черного моря" , - сообщили в Военно-морских силах.

Отмечается, что группа десанта в боевой выкладке передислоцировались с одного побережья на другое, выполняя маневрирование и избегая вражеских обстрелов, параллельно совершая обход потенциально опасных участков.

Катера и их экипажи отрабатывали перегруппировку, приемы сложного маневрирования, совместные действия в море. В финале – морские пехотинцы совершили высадку на необорудованное побережье, чтобы выполнить поставленную задачу.