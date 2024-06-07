В Киеве задержали экс-депутата Рады за подделку справок об инвалидности

Правоохранители изобличили незаконный бизнес на установлении группы инвалидности шахтерам: о подозрении сообщено бывшему народному депутату и 5 ее сообщникам, сообщает Украинская правда.

По данным источников "Украинской правды", речь идет о нардепе 8 созыва Верховной Рады от "Самопомощи" Ирине Сысоенко.

По данным следствия бывшая народный депутат, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины организовала изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний.

К схеме были привлечены также работники медучреждения, врачи и посредники из Львовщины.

Двое посредников подыскивали шахтеров, которые в связи с вредными условиями труда имели право оформить группу инвалидности, однако, не могли этого сделать из-за бюрократии. Для того, чтобы упростить процедуру, с них требовали по 3-4 тысячи долларов США.

За деньги фиктивное прохождение медицинского осмотра занимало всего 1-2 дня, хотя по документам этот процесс длился две недели. Вовлеченные в схему медучреждения оформляли необходимую документацию без обследования пациентов, получая при этом свою часть денег.

После этого медицинские документы пациентов отправлялись в Киев, в государственное медицинское учреждение, работники которого по предварительно полученным спискам подтверждали наличие хронического профессионального заболевания и направляли таких лиц на МСЭК для принятия решения о присвоении соответствующей группы инвалидности.

В свою очередь, собранные с пациентов деньги ежемесячно вместе со списками лиц, от которых они получены, предоставлялись руководству медучреждения и в дальнейшем распределялись между участниками схемы.

В ходе досудебного расследования задокументирован факт неоднократной передачи денег посредником организатору, которая работает заместителем директора медучреждения.

Во время последней передачи денег в размере 32 тысячи долларов США посредника и экс-нардепа задержали.