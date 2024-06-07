Китай прекратил скупать золото из-за рекордных цен – Bloomberg

ЦБ Китая не покупал золото в прошлом месяце, завершив масштабную скупку, длившуюся 18 месяцев после того, как драгоценный металл взлетел до рекордного уровня.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Согласно данным, опубликованным в пятницу, объем слитков в Народном банке Китая в мае не изменился и составил 72,80 млн тройских унций. Это первый раз, когда страна решила не пополнять свои резервы с октября 2022 года, и это соответствует недавним шагам центрального банка, который начал сокращать размер ежемесячных закупок.

В мае золото взлетело до исторического максимума более 2450 долларов за унцию, поддержанного активными покупками центрального банка. Спрос на слитки со стороны НБК появился на фоне того, что вторая по величине экономика мира стремится диверсифицировать свои резервы и защититься от обесценивания валюты. По данным Всемирного совета по золоту, в первом квартале закупки мировых государственных учреждений были на рекордном уровне, а Китай был крупнейшим покупателем.

Напомним, золото взлетело до исторического максимума благодаря оптимизму относительно того, что Федеральный резерв начнет смягчать монетарную политику в этом году, а также росту геополитической напряженности на Ближнем Востоке.