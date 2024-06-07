Еврокомиссия дала положительную оценку реформ Украины – журналист

Еврокомиссия дала положительную устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении ЕС. Об этом написал редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, сообщает Европейская правда.

Это означает, что Украина достигла необходимых критериев в определенных сферах – антикоррупционной, сферах контроля за политическим лоббизмом, прозрачности состояния должностных лиц и обеспечения прав нацменьшинств, поэтому Еврокомиссия рекомендует начинать с Киевом переговоры о вступлении.

Как известно, ЕС и Украина надеются официально начать переговоры до конца июня, поскольку с 1 июля председательство в Совете ЕС переходит к Венгрии.

Ранее СМИ обнародовали информацию, что Венгрия будет выражать несогласие относительно прогресса Украины, продолжая утверждать, что права венгерского меньшинства нарушаются.