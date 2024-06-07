Президент Аргентины Милей не посетит Саммит мира в Швейцарии – СМИ

Президент Аргентины Хавьер Милей, скорее всего, не посетит Глобальный саммит мира в Швейцарии 15-16 июня, поскольку хочет быть в своей стране во время национальных праздников. Об этом пишет издание La Nacion, сообщает Укринформ.

Президент Хавьер Милей решил сократить свою десятидневную поездку в Европу, которая должна была начаться в следующую среду, сообщили изданию "высокопоставленные источники".

"Президент (Милей – ред.) не будет присутствовать на Саммите мира 15-16 числа этого месяца, который состоится в Швейцарии и на который его пригласил президент Украины Владимир Зеленский" , – говорится в сообщении.

Как отмечается, Милей отправится в Европу 12-15 июня на встречу лидеров стран "Группы семи", вернется в Аргентину, а затем вернется в Европу 22-24 июня для участия в отдельных мероприятиях.

"Изменение планов связано с тем, что президент хочет быть в Аргентине на национальные праздники 17 и 20 июня, поэтому он вернется (в Аргентину) 15 числа и вернется в Европу 22, чтобы завершить свое турне" , – говорится. в сообщении.

17 июня в Аргентине отмечают национальный день латиноамериканской свободы, а 20-го – День флага.

В то же время Милей отменил встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая была запланирована на 19 июня.