США не считают ситуацию на фронте в Украине "стратегической опасностью" – Белый дом

Соединенные Штаты не считают захват Россией дополнительных территорий в Харьковской области в результате недавнего наступления стратегически важными с точки зрения всеобщего хода войны в Украине. Украинские защитники фактически приостановили это наступление, сказал высокий представитель администрации Байдена, сообщает Голос Америки.

Поэтому главная задача сейчас состоит в том, чтобы США и их союзники доставляли необходимую военную помощь в Украину как можно скорее, сказал Джонатан Файнер, заместитель советника по национальной безопасности США, выступая 6 июня на события в Вашингтоне.

"Я считаю, что, вероятно, есть чрезмерная доля негатива и пессимизма относительно того, сколько на самом деле достигла Россия в своем собственном наступлении к северу от Харькова" , - отметил Файнер на конференции по национальной безопасности 2024 года под названием "Высокие ставки", организованной Центр новой американской безопасности.

“России удалось захватить узкую полосу территории в основном вдоль своей границы, которую мы не считаем – и я не думаю, что Украина считает – стратегически важной с точки зрения общей траектории войны. Они вложили огромные ресурсы в попытки захватить территорию, они заплатили за это огромную цену” , – добавил чиновник.

Благодаря поступлению новой военной помощи США, несмотря на ее несвоевременность, а также в результате изменения политики по неиспользованию американского оружия для ударов по России, украинским войскам удалось остановить это наступление россиян.

"И их, в основном, на этом этапе сдержала, остановила украинская армия, знаете, всего в нескольких километрах от границы с Россией" , - добавил Файнер.

“Поэтому я не думаю, что мы рассматриваем это как период стратегической опасности, несмотря на все сложности сейчас на поле боя. И я думаю, что наша работа сейчас состоит в том, чтобы ресурсы, которые мы получили, и которые предоставляют другие страны в коалиции, как можно быстрее поступали в Украину” , – отметил он.

Следовательно, результат войны в Украине будет по крайней мере частично определен не конкретным ходом боев, а работой военно-промышленного комплекса враждующих сторон и их союзников.

Файнер подчеркнул, что наиболее необходимыми на данном этапе войны средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

"Поэтому это будет соревнование, которое пройдет на поле боя. Это будет соревнование, которое состоится на наших фабриках, на фабриках в Европе, на фабриках в Украине, где мы запускаем совместное производство" , – добавил он.