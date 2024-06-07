Шмыгаль ожидает начала переговоров о членстве в ЕС в июне

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на положительную оценку Еврокомиссией реформ, проводимых Украиной. Он ожидает начала переговоров о вступлении уже в июне.

Об этом говорится в сообщении Шмыгаля в Telegram-канале.

"Теперь мы ожидаем от наших европейских партнеров следующий шаг – начало переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом месяце" , – говорится в сообщении.

Он добавил, что "украинский народ ежедневно борется за право быть в кругу европейской семьи в войне против российского агрессора".

Ранее Еврокомиссия подтвердила, что дала положительную устную оценку прогрессу евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы, изложенных в ноябрьском отчете о расширении ЕС.