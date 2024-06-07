Украина использует все возможности для обучения пилотов на F-16 – ВСУ

Украина использует все слоты для подготовки пилотов и инженеров для истребителей F-16, которые предоставляют страны-партнеры, как в Европе, так и за океаном. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных Сил ВС Украины Илья Евлаш, сообщает Армия Информ.

Спикер прокомментировал информацию западных СМИ о том, что украинцам не хватает мест для обучения в четырех странах, вовлеченных в программу подготовки.

"Иностранные страны готовят и своих пилотов, велика потребность и в подготовке украинских специалистов, как пилотов, так и инженеров. Конечно все это требует дополнительных усилий, в том числе это и переобучение, и обучение с нуля, и модернизация систем самолетов. Все это нуждается в дополнительных местах" , — сказал Евлаш.

Он подчеркнул, что Украина ожидает, что наши партнеры продолжат и дальше готовить украинских специалистов.

Евлаш также рассказал, как идет подготовка за рубежом украинских пилотов и технических специалистов.