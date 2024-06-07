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Генштаб: На фронте продолжается 16 столкновений, больше всего – на Покровском направлении

Генштаб: На фронте продолжается 16 столкновений, больше всего – на Покровском направлении
Фото: Facebook

С начала суток количество боевых столкновений уже возросло до 34. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают атаки россиян. В настоящее время длится 16 боеприкосновений вдоль всей линии фронта.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 14:00 7 июня.

От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации продолжает терпеть приграничья Черниговской и Сумской областей. С начала суток от коварных артударов террористов пострадали Павловка – из направления Новый путь (РФ), Водологи – со стороны Обуховки (РФ), Екатериновка – из Комсомольского (РФ) и Бачевск – из Троеборного (РФ).

Также агрессор со своей территории продолжает избивать управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. Из Белгорода (РФ) враг нанес два удара с использованием четырех УАБ по Липцам. В районе населённого пункта Тихое продолжается бой.

Несколько активизировались российские оккупанты на Купянском направлении. С начала суток здесь произошло уже шесть боеприкосновений в районах Синьковки, Песчаного и Дружелюбовки. Вблизи Грековки два штурмовых действия врага еще продолжаются. Потери позиций не допущены.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены три наступательных действия вблизи Тернов, Торского и Серебрянского Леса. В районах Новосадового и Ямполя враг продолжает атаковать.

На Покровском направлении русский агрессор поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. С начала суток оккупанты уже 11 раз пытались улучшить тактическое положение вблизи Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола и Яснобродовки. Три вражеских атака украинские воины успешно отбили восемь еще.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили уже три наступательных действия российских войск вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. Еще три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении российские оккупанты дважды пытались потеснить наши подразделения неподалеку от Роботино. Один бой продолжается.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

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