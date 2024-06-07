Россияне ударили по частному дому на Полтавщине, из-под завалов спасли женщину

7 июня российская армия ударила по частному дому в Полтавском районе, из-под его завалов спасли женщину, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе".

По предварительной информации, оккупанты попали в частный дом. Накануне Воздушные силы предупреждали о ракете через Сумскую область в направлении Полтавской области.

Обновление: В 16.13 Пронин сообщил, что из-под завалов разрушенного дома спасли женщину. Она в больнице в тяжелом состоянии. Также глава ОВА добавил, что удары ракеты повредили окружающие дома. Сейчас продолжается спасательная операция.