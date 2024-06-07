Шмыгаль: Украина утвердила открытие нового КПП на границе с Венгрией

Украина утвердила соглашение с Венгрией по открытию нового пункта пропуска на границе. Также правительство выделяет средства на развитие приграничной инфраструктуры с Польшей, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе заседания правительства.

Как он отметил, правительство сегодня, 7 июня, утвердило соглашение с Венгрией, которое позволит открыть пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош" для легкового транспорта. Также будет расширено движение транспорта в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань", в том числе для пассажирских перевозок, грузовых перевозок и пустых фур.

Кроме того, правительство выделило дополнительные 222 млн гривен для развития пограничной инфраструктуры с Польшей и модернизацию соответствующих пунктов пропуска. Это касается закупки мобильных сканеров.

"В прошлом месяце мы запустили совместный таможенный и пограничный контроль в пункте пропуска "Рени" с Молдовой. Пограничные и таможенные формальности будут проводиться теперь только с украинской стороны. Это ускорит движение транспорта и это часть нашего проекта по созданию удобного коридора перевозок в румынский порт Галац" , - отметил премьер.

Также Украина завершила модернизацию пункта пропуска "Ужгород - Вышнее Немецкое" на границе со Словакией.

"Все эти шаги - необходимая часть нашей интеграции в ЕС, а также улучшение нашей логистики" , - добавил глава правительства.

Новые КПП на украинской границе

Напомним, ранее стало известно, что Украина готовится открыть ряд новых пограничных пунктов пропуска. В правительстве отмечали, что новые пункты появятся на границе с Польшей, Венгрией, Румынией и Молдовой.

Как известно, Украина и Венгрия еще в апреле 2024 согласовали открытие нового пункта пропуска.