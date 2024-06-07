Путин заявил, что Россия более чем в 20 раз увеличила выпуск боеприпасов

Лидер Кремля Владимир Путин 7 июня заявил, что Россия более чем в 20 раз увеличила выпуск боеприпасов, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит выступление Путина на Петербургском международном экономическом форуме, пишет российское агентство ТАСС.

Кроме того, Путин заявил, что Россия в разы обгоняет Украину по авиационной технике.

Также российский правитель сообщил, что оборонный комплекс нужно развивать так, чтобы он производил и гражданскую продукцию. Военные же расходы РФ должны соответствовать уровню развития экономики и развиваться "современным способом". Это вроде бы должно привлечь в Россию большее количество инвестиций и высоких технологий.