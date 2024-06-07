Нидерланды выделят 400 млн евро на боевые машины для Украины

Нидерланды передадут 400 миллионов евро в шведский фонд на производство боевых машин пехоты (БМП) для Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает NOS.

Производство автомобилей будет преимущественно в Нидерландах, говорится в сообщении.

Кайса Оллонгрен также сообщила, что правительство Нидерландов разрабатывает план действий по расширению оборонной промышленности в стране. Он содержит фонд для стартапов на оборонном рынке, в который министерства обороны и экономики выделяют 25 миллионов евро. Кроме того, 54 миллиона евро будут инвестированы в разработку дронов для вооруженных сил Нидерландов.

"Европейские производственные мощности должны быть увеличены для Украины, но также и для нас самих. Наши вооруженные силы должны быть готовы к бою, и на это есть временное давление" , — отметила министр обороны Нидерландов.

К тому же, ранее правительство страны сообщало, что в Германии появится европейский конвейер по сборке ракет Patriot, в котором Нидерланды также участвуют.

"Американский производитель дал разрешение на изготовление Patriot в Европе. Это ускорит производство" , – сказала Оллонгрен.

Напомним, в начале июня Вооруженные силы Украины получили на вооружение от Нидерландов зенитные самоходные установки "Cheetah", являющиеся аналогом немецкой зенитки "Gepard".