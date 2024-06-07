Нидерланды выделят 400 млн евро на боевые машины для Украины
Нидерланды передадут 400 миллионов евро в шведский фонд на производство боевых машин пехоты (БМП) для Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает NOS.
Производство автомобилей будет преимущественно в Нидерландах, говорится в сообщении.
Кайса Оллонгрен также сообщила, что правительство Нидерландов разрабатывает план действий по расширению оборонной промышленности в стране. Он содержит фонд для стартапов на оборонном рынке, в который министерства обороны и экономики выделяют 25 миллионов евро. Кроме того, 54 миллиона евро будут инвестированы в разработку дронов для вооруженных сил Нидерландов.
"Европейские производственные мощности должны быть увеличены для Украины, но также и для нас самих. Наши вооруженные силы должны быть готовы к бою, и на это есть временное давление", — отметила министр обороны Нидерландов.
К тому же, ранее правительство страны сообщало, что в Германии появится европейский конвейер по сборке ракет Patriot, в котором Нидерланды также участвуют.
"Американский производитель дал разрешение на изготовление Patriot в Европе. Это ускорит производство", – сказала Оллонгрен.
Напомним, в начале июня Вооруженные силы Украины получили на вооружение от Нидерландов зенитные самоходные установки "Cheetah", являющиеся аналогом немецкой зенитки "Gepard".