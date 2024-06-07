Bloomberg: Германия рассматривает передачу Украине еще одной системы Patriot

Немецкое правительство рассматривает возможность отправки Украине еще одной – уже четвертой по счету зенитно-ракетной батареи Patriot для усиления украинской противовоздушной обороны, сообщает Европейская правда.

Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Предполагается, что новая батарея ЗРК Patriot от Германии дополнит предыдущие три, которые Германия уже передала или обещала передать в Украину весной, когда Россия усилила ракетные удары по Украине.

Источники Bloomberg, однако, уточнили, что Берлин пока не принял окончательного решения.

В мае Германия сообщила о начале учений украинского экипажа на третьей системе ПВО Patriot, которую получит Киев.

Она также возглавила инициативу по поиску средств противовоздушной обороны для Украины по всему миру.

Некоторые государства, в частности США и Румыния, рассматривают возможность предоставления Украине по одной батарее Patriot, а Италия намерена прислать систему SAMP/T после саммита "Группы семи" в июне.

Кроме того, Нидерланды объявили о сборке системы Patriot из основных компонентов и запасных частей, предоставленных союзниками, с целью скорейшего введения ее в эксплуатацию в Украине.