Глава МВД: 90% спасателей и полицейских забронированы от мобилизации

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что 90% спасателей и полицейских забронировали от мобилизации, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Клименко в соцсетях.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины, количество военнообязанных работников ГСЧС и Нацполиции, подлежащих бронированию, может составлять более 50% по отдельному решению Министра обороны, принятому на основании обоснованного обращения Министра внутренних дел.

"Соответственно принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции.

10% сотрудников ГСЧС имеют выбор мобилизовываться в ряды Вооруженных Сил Украины, Национальную гвардию или Государственную пограничную службу.

10% подлежащих мобилизации полицейских могут присоединиться к бригаде "Лют" или дополнительно созданным трем боевым бригадам Национальной полиции Украины".

Клименко отмечает, что позиция МВД по спасателям состоит в том, чтобы работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.п.) были полным составом забронированы. Поэтому это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС.