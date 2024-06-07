Генштаб: Российские оккупанты совершили 65 атак на украинские позиции

Российские оккупанты с начала 7 июня совершили 65 атак на украинские позиции по всей линии фронта, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Во второй половине дня российские захватчики продолжили терроризировать Харьковскую область авиаударами со своей территории.

В частности, из района Мурома (РФ) российский агрессор нанес удар четырьмя КАБами по Белому Колодцу, три КАБа сбросил на Липцы и одну КАБ на Веселое. Терновое подверглось двум авиационным ударам шестнадцатью НАРами.

На Купянском направлении силы обороны отбили 7 атак противника. Одно боестолкновение еще продолжается. По состоянию на это время, по предварительным данным, потери оккупантов на этом направлении составили: 84 человека убитыми и ранеными, уничтожено два танка и две боевые бронированные машины.

На Лиманском направлении все восемь штурмов противника успеха не имели. Украинские воины контролируют ситуацию.

На Северском направлении враг попытался 2 атаковать силы обороны вблизи Белогоровки. Тоже безуспешно.

На Краматорском направлении с начала суток российские войска 7 раз пытались потеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций вблизи Калиновки, Клещеевки, Андреевки и Ивановского. Все попытки успеха не имели.

На Покровском направлении из 26 боев еще продолжаются 12 столкновений. Российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Новоалександровки, Евгеновки, Сокола и Яснобродовки.

На Кураховском направлении количество атак увеличилось до 9-ти. Наши защитники отбили 8 штурмовых действий российских захватчиков. Еще одно боестолкновение продолжается. В районе Водяного враг нанес авиационный удар с Су-25 десятью НАРами.

На Ореховском направлении агрессор тоже применяет авиацию. Два Ка-52 нанесли удар тридцатью НАРАми по Каменскому. С начала суток украинские воины отбили 3 штурмовые действия противника вблизи Роботино. Продолжается бой неподалеку Малой Токмачки.