Генсек ООН не будет присутствовать на саммите мира по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не будет присутствовать на саммите мира по Украине, который пройдет 15-16 июня, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит пресс-конференция пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.

У пресс-секретаря поинтересовались, будет ли Гутерриш представлять ООН на саммите мира.

"Он не поедет, и я думаю, мы сказали, что ООН будет представлена на соответствующем уровне" , - заявил Дюжаррик.

По его словам, все стороны, которые занимаются организацией саммита, были проинформированы об этом.

Саммит мира

Напомним, Украина на следующей неделе организовывает первую встречу по формуле мира на уровне глав государств.

Саммит мира пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток. 107 стран уже подтвердили свое участие.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш обсуждали организацию саммита в телефонном разговоре. Тогда глава украинского государства подчеркивал, что участие ООН "важно для глобальных усилий".