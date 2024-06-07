Макрон: Обучение украинских пилотов на Mirage 2000 начнется в ближайшие дни

Франция начнет обучать украинских пилотов управлению самолетов Mirage 2000 уже в ближайшие дни, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Франции Эммануэля Макрона в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава французского государства подчеркнул, что не будет раскрывать новых подробностей передачи Украине истребителей Mirage 2000, в том числе и количество, которое планируют поставить.

"В приоритете начало обучение пилотов и механиков. Это то, что будет запущено буквально в ближайшие дни во Франции. Это будет происходить на нашей территории", - добавил президент Франции.

Что предшествовало

Напомним, Макрон еще вчера, 6 июня, анонсировал передачу Украине истребителей Mirage 2000 в рамках военной помощи. Но никаких деталей французский президент не раскрыл.

В Воздушных силах ВСУ отреагировали на такое решение Франции. Там подчеркнули, что самолеты Mirage 2000 смогут эффективно выполнять боевые задания.