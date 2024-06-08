Белый дом: Зеленский поделился с Байденом откровенной оценкой ситуации на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с главой Белого дома Джо Байденом в Париже поделился откровенной оценкой ситуации на поле боя, сообщает Укринформ.

Так охарактеризовал разговор лидеров в пятницу советник Белого дома Джон Кирби.

«Он поделился с президентом Байденом очень откровенной оценкой происходящего, а также давления, которое они (в Украине – ред.) продолжают испытывать, особенно на востоке, на Донбассе», - отметил представитель Белого дома.

Он отметил, что не будет прибегать к более подробным подробностям разговора президентов и не будет говорить о вещах, «которые могут усложнить оборону Украины на поле боя».

В то же время Кирби подчеркнул, что предоставленные США пакеты помощи для ВСУ уже позволили украинской стороне получить определенные преимущества и смогли повредить продвижению российских войск, особенно в районе Харькова. Тем не менее, по его словам, нужно еще приложить немалые усилия, чтобы отбросить россиян обратно.

«И президент (Байден – ред.) – как вы слышали публично – он, конечно, сделал это также в частном порядке и заверил президента Зеленского, что они и дальше будут иметь нашу поддержку», - отметил представитель Белого дома.

Как сообщалось, Владимир Зеленский и Джо Байден в пятницу провели двустороннюю встречу во Франции, где лидеры находятся для участия в торжествах по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии.