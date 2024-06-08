Россияне потеряли еще более 1200 солдат и десятки единиц техники

За сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1210 российских окупантов. В общей сложности с начала полномасштабной войны, по состоянию на утро 8 июня, Россия потеряла 517 290 солдат. Также украинские военные уничтожили 36 артиллерийских систем и сбили 59 дронов оперативно-тактического уровня, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.24 ориентировочно составили:

личного состава – 517290 (+1210) человек ликвидировано;

танков – 7843 (+9) ед;

боевых бронированных машин – 15105 (+9) ед.;

артиллерийских систем – 13533 (+36) ед.;

РСЗО – 1095 ед.;

средства ПВО – 834 (+1) ед.;

самолетов – 357 ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10945 (+59) ед.;

крылатых ракет – 2277 (+7) ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 18484 (+68) ед;

специальной техники – 2248 (+10) ед.

Напомним, что американский Институт изучения войны (ISW) пришел к выводу, что удары Украины по территории России западным оружием не пересекают "красные линии" Москвы