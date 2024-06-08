В авиакатастрофе погиб астронавт NASA, который первым облетел Луну
Девяностолетний американский астронавт погиб в результате авиакатастрофы, сообщает Деловая столица.
В США в авиакатастрофе погиб астронавт NASA Уильям Андерс, передает СNN.
Он был членом экипажа миссии "Аполлон-8", который первым облетел Луну в 1968 году.
Двухместный самолет с 90-летним Андерсом на борту упал у острова Джонс в округе Сан-Хуан и затонул. Причины падения пока неизвестны.
"Тело было найдено водолазной командой после многочасовых поисков с привлечением нескольких агентств, охвативших 215 морских миль. Острова Сан-Хуан расположены примерно в 90 милях к северу от Сиэтла", — информирует издание.
За свою карьеру в NASA Андерс налетал около 6 тысяч часов. Во время миссии "Аполлон-8" именно он сделал культовое фото "Восход Земли".