В авиакатастрофе погиб астронавт NASA, который первым облетел Луну

Девяностолетний американский астронавт погиб в результате авиакатастрофы, сообщает Деловая столица.

В США в авиакатастрофе погиб астронавт NASA Уильям Андерс, передает СNN.

Он был членом экипажа миссии "Аполлон-8", который первым облетел Луну в 1968 году.

Двухместный самолет с 90-летним Андерсом на борту упал у острова Джонс в округе Сан-Хуан и затонул. Причины падения пока неизвестны.

"Тело было найдено водолазной командой после многочасовых поисков с привлечением нескольких агентств, охвативших 215 морских миль. Острова Сан-Хуан расположены примерно в 90 милях к северу от Сиэтла" , — информирует издание.

За свою карьеру в NASA Андерс налетал около 6 тысяч часов. Во время миссии "Аполлон-8" именно он сделал культовое фото "Восход Земли".