Сухопутные войска рассказали о сдерживании врага на Покровском направлении

Сухопутные войска отчитываются, что на Покровском направлении военные 47 отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три боевые бригады РФ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Сухопутные войска.

Отмечается, что российские оккупанты не сбавляют темп штурмовых действий, а эпицентр боев - на Покровском направлении.

"Здесь враг пытается продвинуться в глубину нашей территории. Воины 47 отдельной механизированной бригады сдерживают по меньшей мере три боевые бригады РФ.

Имея огромные резервы живой силы, московиты оперативно пополняют огромные потери и снова и снова бросают в бой. Боевые действия не утихают ни на минуту".