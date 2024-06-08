ВМС ВСУ: Россияне вывели в моря носители крылатых ракет "Калибр"

Среди 9 военных судов — четыре носителя крылатых ракет, сообщает Деловая столица.

Как информируют в ВМС ВСУ, по состоянию на 06.00 8 июня россияне вывели в моря военные суда.

В Черном море находится 1 вражеский корабль; в Азовском море 7 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет; в Средиземном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки, в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили: