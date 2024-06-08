Кулеба о поставках ПВО для Украины: уже есть два решения и будут еще

У Украины уже есть два решения от партнеров по поставках средств противовоздушной обороны. Но будут и еще решения, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"Я не могу об этом говорить (о поставках средств, - ред.). Но президент работает, это вчера была тоже ключевая тема. Мы работаем, военные работают, все работают. Последние два месяца мы перевернули мир вверх дном для того, чтобы найти решение", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что одно решение по поставкам систем уже есть - это батарея Patriot от Германии.

"Также было в публичном пространстве решения по итальянской системам Samp/T. И будут еще решения", - заявил глава МИД.

ПВО для Украины

Вопрос поставки средств противовоздушной обороны всегда был одним из приоритетных для Украины. Однако, когда Россия усилила обстрелы дронами и ракетами, Украина испытала нехватку средств.

Так, президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине современные системы ПВО, в частности, Patriot и Samp/T, которые способны сбивать баллистические ракеты.

Германия анонсировала передачу Украине дополнительной батареи Patriot. Также недавно в Италии заявили, что предоставят ЗРК Samp/T.