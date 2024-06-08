Первая атака дронов на аэродром в Северной Осетии является спецоперацией ГУР – источник

Атака беспилотников 8 июня на аэродром в российской Северной Осетии, с которого взлетают самолеты, атакующие Украину, является спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник "УП" в ГУР МОУ.

"Это - плановая работа украинской разведки и успешное применение усовершенствованных отечественных средств".

Собеседник УП подтвердил, что это первая атака на аэродром в Моздоке и добавил, что зона поражения на территории государства-агрессора расширяется и речь идет именно об украинских средствах.

"Военные объекты врага, которые задействованы в геноцидной войне России против украинцев, не должны быть в безопасности".

Справка: С аэродрома Моздок взлетают МиГ-31К и Ту, которые обстреливают Украину.