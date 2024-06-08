В Генштабе рассказали о ситуации на фронте

С начала текущих суток уже произошло 34 боевых столкновения, сообщает Деловая столица.

Оперативную информацию по состоянию на 11:00 8 июня по поводу российского вторжения обнародовали в Генштабе ВСУ.

Продолжаются 836 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

В ночь на 8 июня 2024 года российские оккупанты атаковали управляемой авиационной ракетой Х-59 из Курской области (рф), совершили пуски 13-ти ударных БпЛА типа "Shahed" из районов Курска (рф) и мыса Чауда (ТОТ украинского Крыма). В результате боевой работы расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины и средствами РЭБ Воздушных Сил ликвидированы девять "шахедов" и одна раета Х-59 в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей.

За прошедшие сутки произошло 101 боевое столкновение.

В общей сложности за прошедшие русский захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных и 101 авиационный удар (в частности, с применением семи ракет и 70 КАБ), совершили более 3500 обстрелов из разных типов вооружения, 89 из них — из реактивных. систем залпового огня.

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 16 мест скопления личного состава, станцию РЭБ, состав боеприпасов, район сосредоточения военной техники и два пункта управления.

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1210 человек. Также враг потерял девять танков, девять боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, 59 БпЛА оперативно-тактического уровня, средство ПВО, семь ракет, 68 автомобилей и десять единиц специальной техники.

С начала этих суток уже произошло 34 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли 12 авиационных ударов шестнадцатью управляемыми авиабомбами и 513 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Харьковском направлении сейчас продолжаются три атаки оккупантов в районе Волчанска. Ситуация под контролем. За прошедшие сутки на направлении захватчики потеряли 136 человек живой силы. Уничтожены пять артсистем, семь автомобилей и единица спецтехники. Поражены 36 укрытий личного состава врага и один склад с боеприпасами.

В Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже три боевых столкновения. В районе Макеевки атака отбита, а две — продолжаются вблизи Грековки и Невского.

На Лиманском направлении происходит бой недалеко от Тернов, без успеха для противника.

На Северском направлении отражены пять попыток кафиров продвинуться вперед в районах Белогоровки, Раздолевки и Выемки.

На Краматорском направлении с начала суток отражены два штурма противника в районах Ивановского и Андреевки.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину украинской территории. Враг продолжает попытки прорыва нашей обороны в районах Новоалександровки, Сокола и Новопокровского. Сегодня произошло уже 10 боеприкосновений. Четыре атаки отбиты. Еще пять – продолжаются. Ситуация под контролем сил обороны Украины.

По уточненной информации, на Покровском направлении, вчера враг потерял 261 оккупанта убитыми и ранеными, уничтожены три боевых бронированных машины, три орудия и миномета, шесть автомобилей и единица специальной техники.

На Кураховском направлении враг дважды предпринимал штурмовые действия вблизи Парасковеевки. Одна атака успешно отбита. Бой продолжается.

В Ореховском направлении российский агрессор предпринял одну безуспешную попытку улучшить тактическое положение в районе Новопрокоповки.

На Приднепровском направлении однажды кафиры пытались оттеснить наших защитников в районе Крынок. Потери позиций не допущены.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела. Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки.