Украина и Греция договорились о разрешениях на нерегулярные перевозки

Украина и Греция договорились о 100 разрешениях на нерегулярные перевозки. Теперь украинские перевозчики смогут отправиться в страну без необходимости пересаживать пассажиров на иностранные автобусы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Минвосстановления в Telegram.

"Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры договорилось с Министерством инфраструктуры и транспорта Греции о получении разрешений на нерегулярные перевозки между странами" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь украинские перевозчики, следующие в Грецию, смогут планировать логистику непосредственно до конечной точки без необходимости пересаживать пассажиров на иностранные автобусы.

"На следующей неделе бланки соответствующих разрешений уже будут доступны заказу в Государственной службе по безопасности на транспорте" , - проинформировали в Минвосстановления.

Недавно мы рассказывали о том, где и как отдыхают украинцы за границей. Стоит отметить, что среди европейских курортов украинцы чаще выбирают Грецию.