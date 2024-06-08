В правительстве Дании рассказали о состоянии премьера после нападения

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен была доставлена в больницу с легкой травмой шеи после того, как вчера вечером ее ударил мужчина в Копенгагене, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает DR.

Офис премьер-министра сообщил, что после инцидента Метте Фредериксен была доставлена в больницу Rigshospitalet.

Она получила незначительную травму шеи и в остальном не пострадала, но была шокирована инцидентом, говорится в сообщении.

Согласно плану, премьер-министр должна была сегодня принять участие в нескольких мероприятиях в Херлеве, Рёдовре, Роскилле, Хольбеке и Слагельсе. Но из-за инцидента, произошедшего вчера вечером, она их отменила.

Напомним, в пятницу вечером в центре Копенгагена неизвестный мужчина напал и ударил премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Нападавшего задержали, в субботу ему должны избрать меру пресечения.

По словам очевидцев, с которыми общалось агентство Reuters, премьер после нападения выглядела шокированной, но не имела видимых признаков физического поражения.

Нападение произошло за два дня до того, как датчане пойдут на избирательные участки на выборах в Европарламент.

Три недели назад премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в результате покушения.