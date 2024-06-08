Генштаб: Российские войска активизировались на Лиманском направлении

Враг уже 44 раза пытался прорвать нашу оборону, сообщает Деловая столица.

О ситуации на фронте по состоянию на 13.30 8 июня рассказали в Генштабе ВСУ.

С начала суток российские захватчики 44 раза атаковали позиции украинских защитников. Наши воины жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику.

Российские террористы со своей территории продолжают избивать управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, враг нанес удар со стороны Белгорода (РФ) тремя КАБами по Волчанску, а еще одну бомбу сбросил в район Старого Салтова.

На Лиманском направлении противник активизировался — с начала суток украинскими войсками уже отбиты пять вражеских атак в районах Ивановки, Тернов, Торского и Макеевки. Еще одно боестолкновение продолжается – оккупанты штурмуют наши позиции возле Невского.

Трижды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении, возле Ивановского, Андреевки и в районе Нового. Действия врага отражены. Потери окупантов уточняются.

На Покровском направлении сегодня самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 15. Бои продолжаются вблизи Новоалександровки, Новопокровского и Невельского. Семь атак наши воины отразили, еще восемь — продолжаются. Силы обороны решительно сдерживают враждебное давление и жестко отвечают на любую активность противника.

На Кураховском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отразили три штурмовых действия возле Георгиевки и Парасковеевки. В двух локациях в районе Красногоровки боестолкновения продолжаются.

На Времивском направлении враг атаковал неподалеку от Заветного Желания. Удачи не имел. Нанес авиаудару в район Великой Новоселки – сбросил управляемую авиабомбу.

На Приднепровском направлении российский агрессор пытался дважды штурмовать наши позиции вблизи Кринок. Атаки отражены. Ситуация контролируется. Враг нанес авиаудары по районам Ивановки, Бургунки и Чайкиного.

По остальным направлениям ситуация без особых изменений.