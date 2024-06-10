Макрон распустил Национальное собрание после провала на выборах в Европарламент

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания - нижней палаты французского парламента. Это произошло после появления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Макрон выступил с обращением к нации после того, как французские СМИ объявили результаты экзитполов на выборах в Европарламент. Экзитполы предвещают победу партии "Национальное объединение", лидером которой была пророссийский политик Марин Ле Пен.

"Я решил вернуть вам выбор вашего парламентского будущего. Это решение серьезное, тяжелое, но, прежде всего, это акт доверия. Я услышал ваше сообщение и не оставлю его без ответа" , - объявил президент Франции.

Первый тур внеочередных выборов в парламент пройдет уже 30 июня. Второй - 7 июля.

Почему Макрон распустил Национальное собрание

Решение о роспуске парламента Макрон принял на фоне сокрушительного поражения своей партии "Возрождение" на выборах в Европейский парламент. Она набрала 15,2% голосов, более чем вдвое уступив ультраправое из "Национального объединения", которая получила 31,5% голосов.

Сразу после оглашения предварительных результатов лидер ультраправых Жордан Барделла призвал Макрона к роспуску парламента с учетом "нового политического контекста". В партии Макрона результаты выборов в Европарламент уже назвали "национальной трагедией".

Отметим, выборы в Национальную ассамблею проходят по двухтуровой мажоритарной системе. Как показывает опыт предыдущих выборов, при этой системе ультраправые партии получают меньше депутатских мандатов, чем если бы депутатов избирали по пропорциональной системе. Следовательно, пока рано говорить о том, что партия Ле Пен гарантировала себе первое место на будущих досрочных выборах

Выборы в Европарламент

С 6 по 9 июня по всему Евросоюзу проходили выборы в Европарламент. Граждане ЕС решали, кто получит 720 кресел в новом созыве ЕП.

В Германии, по результатам экзитполов, ультраправая "Альтернатива для Германии" обходит партию канцлера Олафа Шольца. Однако несомненную победу одерживают консерваторы из ХДС/ХСС.