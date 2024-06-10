Лидер оппозиции в Израиле покидает правительство единства: что будет с Нетаньяху

Член военного кабинета Израиля Бени Ганц объявил о своем выходе из чрезвычайного правительства страны. Такой шаг лидера оппозиции, как ожидается, будет иметь дестабилизирующее влияние на власть премьер-министра Биньямина Нетаньяху, однако не разрушит существующую коалицию.﻿ Об этом сообщает The Washington Post, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Заявление Ганца о выходе из правительства в воскресенье усиливает давление на Нетаньяху, чтобы глава правительства принял предложение о прекращении огня в Секторе Газа, которое должно позволить вернуть домой заложников, все еще удерживающих боевики ХАМАС.

Ганц из партии "Национальное единство" в прошлом месяце заявил, что уйдет из правительства, если Нетаньяху не представит послевоенный план до субботы.

После того, как это не было сделано, и на фоне удара арии Израиля в субботу по лагерю беженцев в Секторе Газа с целью спасти четырех заложников, чиновник отложил запланированную пресс-конференцию на день.

"К сожалению, Нетаньяху мешает нам добиться настоящей победы. Поэтому мы оставляем правительство единства" , - сказал Ганц в воскресенье.

Вскоре после объявления Нетаньяху написал в Twitter (X), что еще не время сдаваться и что его дверь открыта для политических партий, которые хотят помочь выиграть войну.

В публикации The Washington Post отмечается, что еще до заявления Ганца израильский премьер пытался сохранить коалицию вместе.

По мнению политолога из Еврейского университета Гаила Талшира, отставка Ганца не положит конец этой коалиции, но она "начинает разваливаться сама по себе".

Напомним, Бени Ганц был одним из трех членов военного кабинета с правом голоса вместе с Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галлантом, являющимися членами партии Ликуд.

Добавим также, что в своем заявлении в воскресенье Ганц призвал Галланта уйти в отставку.