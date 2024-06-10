Выборы в Европарламент: у Орбана появился серьезный политический конкурент, - Bloomberg

В Венгрии на выборах в Европейский парламент правящая партия премьер-министра Виктора Орбана утратила позиции. В стране может появиться новый политик, который намерен бросить вызов длительному доминированию нынешнего руководителя правительства, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно частичным результатам после подсчета почти половины голосов, партия Орбана "Фидес" была на пути к получению 44% голосов. Второе место заняла партия TISZA политического новичка Петера Мадяра с 31%.

Глава венгерского правительства пытался ограничить последствия худшего политического скандала его партии, приведшего к отставке президента страны и главного кандидата от "Фидес" в Европейскую ассамблею в начале этого года, а также недовольство ситуацией в экономике.

Но самым большим победителем выборов стал Мадяр, - юрист, бывший дипломат и руководитель государственной компании, - который сейчас представляет наибольшую угрозу для 14-летнего правления Орбана. Результат голосования позволяет ему претендовать на "мантию" Орбана на парламентских выборах 2026 года.

Мадьяр зарегистрировал свою партию TISZA для участия в выборах в последнюю минуту. Во время бурной кампании по всей Венгрии он организовал наиболее масштабные антиправительственные протесты после возвращения Орбана к власти в 2010 году. Он затмил слабую и фрагментированную оппозицию, сосредоточив внимание на коррупции и используя скандалы правящей партии.

Орбан мобилизовал своих избирателей, представив выборы в Европарламент, как выбор между войной и миром в тени российского вторжения в Украину. Лидер националистов изображал себя как того, кто предотвращает сползание Венгрии к конфликту своими противоречивыми попытками остановить или замедлить западную помощь Киеву.

Выборы в Европарламент

С 6 по 9 июня в странах ЕС состоялись десятые выборы в Европейский парламент после первых прямых выборов 1979 года. Они стали первыми после выхода из состава ЕС Великобритании.

Граждане выбирали 720 членов Европейского парламента, которые будут представлять более 400 миллионов избирателей из 27 стран-членов ЕС.

В Германии ультраправая партия "Альтернатива для Германии" опережает партию канцлера Олафа Шольца.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания - нижней палаты французского парламента. Причиной стал тот факт, что экзитполы предсказывают победу партии "Национальное объединение" во главе с пророссийской Марин Ле Пен.

В Италии на выборах побеждает партия Джорджии Мелони.

О главных итогах выборов в Европарламент - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.