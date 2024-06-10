Йеменские хуситы атаковали два судна в Аденском заливе
В течение последних суток группировки йеменских хуситов атаковали два судна противокорабельными баллистическими ракетами. Корабли получили повреждения. Об этом сообщает Центральное командования Вооруженных сил США (CENTCOM), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
Так, в результате атак повреждения получил контейнеровоз под флагом Либерии. Однако судно продолжило движение по маршруту.
Кроме того, было повреждено грузовое судно под флагом Антигуа и Барбадоса. Оно тоже продолжило движение.
"Сообщений о пострадавших с кораблей США, коалиции или торговых судов нет", - отмечали в Командовании.
Атаки йеменских хуситов
С началом войны Израиля с ХАМАС, группировка хуситов начала атаковать коммерческие торговые суда в Аденском проливе и Красном море к югу от Йемена. Таким образом боевики выражают солидарность с палестинцами.
В воскресенье, 9 июня, подверглось ракетному удару и загорелось грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды. Инцидент произошел в 83 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена.
6 июня боевики группировки атаковали корабль примерно в 19 морских милях к западу от йеменского портового города Моха.
Также на днях террористы выпустили ракеты по маршруту курсирования судна неподалеку от йеменского города Ходейда.