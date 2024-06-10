Курс валют НБУ на 10 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 10 июня 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 9 июня, повысился на 9 коп до 40.2485 за 1 доллар.
Евро подорожал на 24 коп до 43.8709 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов достиг уровня 51.5422 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 21 коп до 45.2459 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 9 коп до 10.2309 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.248500
|EUR
|Евро
|43.870900
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.542200
|CHF
|Швейцарский франк
|45.245900
|PLN
|Польский злотый
|10.230900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.