Курс валют НБУ на 10 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 10 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 9 июня, повысился на 9 коп до 40.2485 за 1 доллар.

Евро подорожал на 24 коп до 43.8709 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 51.5422 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 21 коп до 45.2459 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 9 коп до 10.2309 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.248 500 EUR Евро 43.870 900 GBP Фунт стерлингов 51.542 200 CHF Швейцарский франк 45.245 900 PLN Польский злотый 10.230 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.