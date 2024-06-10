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Курс валют НБУ на 10 июня

Курс валют НБУ на 10 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 10 июня 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 9 июня, повысился на 9 коп до 40.2485 за 1 доллар.

Евро подорожал на 24 коп до 43.8709 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов достиг уровня 51.5422 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 21 коп до 45.2459 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 9 коп до 10.2309 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.248500 +0.0948
EUR Евро 43.870900 +0.2439
GBP Фунт стерлингов 51.542200 +0.2659
CHF Швейцарский франк 45.245900 +0.2053
PLN Польский злотый 10.230900 +0.087

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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